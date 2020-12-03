Министерство обороны Азербайджана впервые сообщило полные данные о потерях в ходе конфликта в Нагорном Карабахе в период с сентября по ноябрь 2020 года. За полтора месяца боев погибли 2783 военнослужащих армии страны.

Более 100 военнослужащих пропали без вести. 1245 военных ранены и находятся на излечении в госпиталях.

"Освобождение Шуша, короны Карабаха, — одна из уникальных военных операций в истории мировой войны. Наши земли, о которых мы мечтали почти 30 лет, были освобождены от оккупации ценой крови и жизней наших мучеников", — говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.

Минздрав Армении 28 ноября сообщил, что суммарные потери за время конфликта составили 2660 военнослужащих. Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян отметил, что речь не идет об окончательной цифре, поскольку поиск и опознания погибших все еще идут.

13 ноября, уже после завершения боевых действий, Владимир Путин, участвовавший в подписании мирного соглашения, сообщил, что жертвами конфликта в Карабахе с обоих сторон стали более 4 тыс. человек, 8 тыс. ранены, несколько десятков тысяч стали беженцами.

Точные данные о потерях техники с обеих сторон отсутствуют. Обе стороны в ходе конфликта заявляли об уничтожении сотен танков противника, известно по крайней мере о нескольких сбитых в ходе боев самолетах и нескольких десятках беспилотников. 26 октября Ильхам Алиев заявлял, что Армения в ходе боев потеряла 305 танков (252 уничтожены, 53 захвачены в качестве трофея), 79 БМП, 251 артиллерийское орудие и шесть ЗРК С-300.