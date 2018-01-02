"В последние дни враги Ирана использовали различные инструменты, в том числе деньги, оружие, политику и разведку, для создания проблем в Исламской республике", - заявил Хаменеи в своем первом обращении по поводу волны протестов.

При этом аятолла не уточнил, кого именно он имеет в виду под словом "враги".

Тем временем секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что за организацией протестов стоят власти США, Британии и Саудовской Аравии.

Массовые протестные акции в Иране продолжились в течение всего дня 1 января.

По последним данным, в результате столкновений демонстрантов с полицией погиб как минимум 21 человек.

Акции протеста начались в четверг в городе Мешхеде. Изначальной целью был протест против коррупции и роста цен, однако постепенно они приобрели более широкий антиправительственный характер.

Где происходят столкновения?

В столице страны Тегеране полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих на центральной площади Энгелаб.

Государственные СМИ Ирана также сообщают, что демонстранты стреляли в полицию в городе Неджефабаде в центральной части страны, где был убит один полицейский и трое ранены.

По данным агентства Рейтер, в городе Кехдериджане протестующие подожгли полицейский участок. Поступают сообщения о нескольких погибших, однако эта информация официально не подтверждена.

В соцсетях сообщается о новых вспышках протеста в Бирдженде, Керманшахе и Шадегане.

Что говорит президент Рухани?

В своем заявлении глава государства заявил, что не видит в протестных акциях ничего страшного. "Критика и протест - это возможность, а не угроза", - сказал Хасан Рухани.

"Наш народ столкнулся с этим меньшинством, которое выкрикивает лозунги против закона и желания людей и оскорбляет святыни и ценности революции", - отметил Рухани.

Однако позднее он написал в "Твиттере", что власти должны уделять внимание требованиям людей в отношении уровня жизни и коррупции.

Корпус Стражей Исламской революции предупредил протестующих, что им придется столкнуться с "железным кулаком", если беспорядки продолжатся.

Глава судебной системы Ирана Садик Ардешир Амоли Лариджани призвал наказать "хулиганов и вандалов".

"Некоторые личности воспользовались этой ситуацией. Это неправильно", - сказал он.

За последние несколько дней под арест попали более 450 человек, 200 из которых были арестованы в ночь на понедельник в Тегеране.

Власти сообщили, что временно ограничили в стране доступ к соцсетям Telegram и Instagram. Также из некоторых районов поступают сообщения о блокировках доступа к интернету.

Как реагирует Запад?

Президент США Дональд Трамп в понедельник вступил в жесткую словесную перепалку с иранским руководством, написав в "Твиттере", что иранский народ "репрессировали в течение многих лет, и он изголодался по еде и свободе".

Вице-президент Майк Пенс сделал еще более жесткое заявление.

"Смелое и растущее сопротивление иранского народа дает надежду и веру всем, кто страдает за свободу и против тирании. Мы не должны и не станем их подводить", - сказал он.

Президент Ирана накануне назвал Дональда Трампа "врагом иранской нации с головы до пят".

Руководство Евросоюза призвало власти Ирана гарантировать гражданам страны право на мирные протесты и заявило, что тщательно следит за ситуацией.

Британия призвала Тегеран к конструктивному диалогу с демонстрантами.

"Мы надеемся на конструктивный диалог по поводу законных и важных тем, которые поднимают демонстранты, и мы верим, что иранские власти разрешат его", - сказал представитель премьер-министра Британии Терезы Мэй.

МИД Турции заявил, что надеется на проявление здравого смысла со стороны иранских властей для предотвращения эскалации конфликтов.

К чему могут привести протесты?

Касра Наджи, Персидская служба Би-би-си

В Иране наблюдаются широкие и бурные проявления недовольства на фоне повсеместных репрессий и экономических трудностей: как выяснила Персидская служба Би-би-си, средний иранец за последние 10 лет стал на 15% беднее.

В протестах участвуют в основном относительно небольшие группы молодых мужчин, которые требуют свержения клерикального режима.

Акции распространились на небольшие города по всей стране и могут продолжить расти.

При этом очевидного лидерства в протестной среде не наблюдается. Лидеры оппозиции в Иране давно подвергаются репрессиям или высылаются из страны.

Некоторые демонстранты требуют возвращения монархии, а живущий в США сын бывшего иранского шаха Реза Пехлеви выпустил заявление в поддержку протестных акций. Однако, скорее всего, он так же далек от понимания того, куда приведут эти протесты, как и все остальные.