Axios: дочь Трампа могут допросить по "российскому делу"

Соответствующее предположение прозвучало со стороны члена конгресса от демократической партии США во время встречи с журналистами. Его имя не называется. По его словам, законодатели могут попытаться вызвать Иванку Трамп для дачи показаний.

На данный момент демократы «не приняли никакого решения относительно Иванки Трамп», сказал конгрессмен. Однако есть известная информация о ее участии в встрече Trump Tower, добавляет он. Конгрессмены могут попросить дать более подробные показания на этот счет, отмечается в материале.

Демократическое большинство в палате представителей США запланировали расширить расследование в отношении президента США Дональда Трампа, а также его возможных связей с Россией.

Ранее Иванка Трамп прокомментировала встречу в Trump Tower, которая фигурирует в рамках расследования дела о «российском вмешательстве».

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.