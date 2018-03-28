Согласно документу, с которым ознакомились журналисты BuzzFeed, вопреки официальной версии американских правоохранительных органов о смерти Лесина по неосторожности, на самом деле бывший член российского правительства был забит до смерти нанятыми преступниками.

По информации издания, Федеральное бюро расследований США получило отчет Стила в то время, когда сотрудники спецслужбы помогали коллегам из полиции Вашингтона расследовать смерть Лесина.

Как пояснили журналистам четыре осведомленных источника, Лесин был забит до смерти неизвестными, "которые работают на одного олигарха, близкого к президенту РФ Владимиру Путину". Сообщается, что у преступников была инструкция просто избить Лесина, однако злоумышленники перестарались.

В это же время трое из четырех собеседников издания отметили, что в рапорте убийцы экс-министра печати РФ являются "агентами государственных спецслужб РФ, которые работают на олигарха".

Отчет Стила — не единственный источник ФБР в расследовании обстоятельств смерти Лесина. Еще трое человек, которые не имеют отношения к бывшему агенту британских спецслужб, также рассказали бюро о том, что Лесин был забит до смерти неизвестными, работающими на того же олигарха.

Издание подчеркивает, что секретный документ, о котором широкой публике стало известно только сейчас, содержит исчерпывающую информацию, доказывающую несостоятельность официальной версии смерти Лесина.

"Я могу сказать, что нет ни одного человека в бюро, который верит в то, что этот мужчина (Лесин. — Прим. NEWSru.com) напился, упал и умер. Все уверены в том, что он был ликвидирован, а Путин или Кремль стоят за этим", — приводит издание цитату из прошлогоднего разговора с одним из агентов ФБР.

В январе 2018 года ФБР опубликовало документы о расследовании смерти Лесина, тело которого нашли в номере отеля в Вашингтоне. По данным следователей, он умер в результате несчастного случая на фоне "сильной алкогольной интоксикации".

Непосредственной причиной гибели стала "тупая травма головы", говорилось в документах. ФБР изучило записи камер видеонаблюдения и пришло к выводу, что эту травму он получил, уже находясь в номере отеля. "Нет никаких доказательство версии, согласно которой Лесин умер в результате убийства или противозаконных действий третьих лиц", — подчеркивали в США.

Тело бывшего генерального директора "Газпром-Медиа" было обнаружено 5 ноября 2015 года в номере вашингтонского отеля Dupont Circle. Обстоятельства его гибели породили немало слухов: ряд российских СМИ объявил о том, что он умер в результате сердечного приступа.

BuzzFeed ранее уже обвинял ФБР в упущениях во время расследования и утверждал, что Лесин был избит до смерти.

Были также предположения и о том, что экс-министр мог приехать в Вашингтон, чтобы заключить сделку с властями США. Известно, что он находился под пристальным вниманием американского Федерального бюро расследований.

Как рассказывали BuzzFeed агенты ФБР, Лесин в США собирался встретиться с сотрудниками Минюста, расследовавшими деятельность российского телеканала RT, и рассказать им, "как работает машина пропаганды". По информации издания, именно американский Минюст оплатил Лесину проживание в отеле Dupont, где впоследствии нашли его тело.

Лесин возглавлял Министерство печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций России с 1999-го по 2004 год. По его инициативе в 2005 году был создан государственный телеканал Russia Today. Он также являлся основателем компании "Видео Интернешнл". Затем до 2009 года работал в качестве советника президента по вопросам СМИ. С осени 2013-го до декабря 2014 года Лесин возглавлял холдинг "Газпром-Медиа".