Водитель машины задержан, о его имени, возрасте и мотивах полиция пока ничего не сообщает.
Также ничего не известно о тяжести ранений пешеходов.
"Сообщалось о белом микроавтобусе, который выехал на тротуар, проехал по нему [...] и сбил от восьми до десяти человек", - цитирует портал Global News представителя полиции города Гарри Лонга.
Водитель скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан живым, автомобиль нашли брошенным на расстоянии нескольких кварталов.
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