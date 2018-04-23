Водитель машины задержан, о его имени, возрасте и мотивах полиция пока ничего не сообщает.

Также ничего не известно о тяжести ранений пешеходов.

"Сообщалось о белом микроавтобусе, который выехал на тротуар, проехал по нему [...] и сбил от восьми до десяти человек", - цитирует портал Global News представителя полиции города Гарри Лонга.

Водитель скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан живым, автомобиль нашли брошенным на расстоянии нескольких кварталов.