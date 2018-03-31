Туристический автобус с россиянами попал в ДТП на юге Польши. Как сообщили в субботу польские спасатели, пострадали по меньшей мере 11 человек.
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По предварительным данным, автобус следовал из Праги. На трассе он столкнулся с легковым автомобилем, передает ТАСС со ссылкой на TVN24. После столкновения автобус съехал в кювет и опрокинулся.

"В автобусе было 33 пассажира. 11 госпитализированы", - сообщил руководитель спасательной операции Лукаш Гжелак. По его данным, один из пострадавших доставлен в больницу на вертолете.

Причины аварии уточняются.

NEWSru.com
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