Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминиканской Республике

Автобус с 39 российскими туристами попал в ДТП в Доминиканской Республике. Они направлялись в аэропорт Ла-Романа, намереваясь вылететь в Москву, сообщает посольство России в Венесуэле во вторник, 26 ноября. По информации властей, автобус столкнулся с грузовиком около города Игуэй. В результате инцидента никто не погиб.

По данным местных СМИ, пострадали не менее 17 россиян, в том числе несовершеннолетние. При этом диппредставительство не называет точное количество раненых.

Пострадавших доставили в больницы республики. Тех, кто находится в тяжелом состоянии, отправили вертолетами в медицинские центры столицы Санто-Доминго, отметили в российском посольстве. Остальные туристы размещены в гостиницах.