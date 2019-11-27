Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминиканской Республике

Автобус с 39 российскими туристами попал в ДТП в Доминиканской Республике. Они направлялись в аэропорт Ла-Романа, намереваясь вылететь в Москву, сообщает посольство России в Венесуэле во вторник, 26 ноября. По информации властей, автобус столкнулся с грузовиком около города Игуэй. В результате инцидента никто не погиб.
По данным местных СМИ, пострадали не менее 17 россиян, в том числе несовершеннолетние. При этом диппредставительство не называет точное количество раненых.
Пострадавших доставили в больницы республики. Тех, кто находится в тяжелом состоянии, отправили вертолетами в медицинские центры столицы Санто-Доминго, отметили в российском посольстве. Остальные туристы размещены в гостиницах.
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