Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминиканской Республике

Автобус вез россиян в аэропорт Ла-Романа и столкнулся с грузовиком. Никто не погиб. Пострадали не менее 17 человек, сообщают местные СМИ. Они доставлены в больницы Доминиканской Республики.
Greitoji pagalba
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Автобус с 39 российскими туристами попал в ДТП в Доминиканской Республике. Они направлялись в аэропорт Ла-Романа, намереваясь вылететь в Москву, сообщает посольство России в Венесуэле во вторник, 26 ноября. По информации властей, автобус столкнулся с грузовиком около города Игуэй. В результате инцидента никто не погиб.

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По данным местных СМИ, пострадали не менее 17 россиян, в том числе несовершеннолетние. При этом диппредставительство не называет точное количество раненых.

Пострадавших доставили в больницы республики. Тех, кто находится в тяжелом состоянии, отправили вертолетами в медицинские центры столицы Санто-Доминго, отметили в российском посольстве. Остальные туристы размещены в гостиницах.

Deutsche Welle

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Автобус вез россиян в аэропорт Ла-Романа и столкнулся с...

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