Решение принято, в частности, из-за нарушения принципа "позитивного отношения к обществу и государству", указал глава австрийского правительства. По его словам, будут закрыты две мечети в Верхней Австрии, одна - Каринтии и четыре в Вене. Основанием для этого решения являются нормы принятого в 2015 году закона об исламе, требующего лояльного отношения мусульман к австрийским общественным нормам и принципам.
Как указал министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль, в настоящее время идет проверка в отношении 40 имамов на предмет нарушения ими запрета на иностранное финансирование. По делам двух из них уже приняты решения о депортации, указал глава МВД. В общей сложности в поле зрения правоохранительных органов оказались 60 из 260 исламских проповедников в Австрии. "Мы пока находимся в начале (этой работы. - Ред.)", - добавил Кикль.
Все 40 имамов, в отношении которых идет проверка, являются членами базирующейся в Кельне Ассоциации турецких исламских культурных объединений в Европе ATIB, которая связана с турецким государственным ведомством по религиозным делам Diyanet. По словам министра культуры Австрии Гернота Блюмеля, ATIB обходила австрийский закон, запрещающий иностранное финансирование имамов.
Решение о проверке деятельности мечетей и имамов ATIB принято после проведения расследования инсценировки Галлиполийского сражения, которое Турция выиграла во время Первой мировой войны. В одной из венских мечетей в марте прошел спектакль, в котором участвовали одетые в военную униформу дети. Они маршировали, отдавали честь, размахивали турецкими флагами, а также изображали погибших солдат.
Фотографии инсценировки были выложены в Facebook, а затем на фоне резкой критики "националистского спектакля" были удалены. Мечеть находится в ведении ассоциации ATIB.
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