Если победа "Народной партии" официально подтвердится, в Австрии появится самый молодой в мире лидер страны.
До выборов Курц был самым молодым в Европе министром иностранных дел. Он был назначен на этот пост в возрасте 27 лет.
Как сообщается, "Народная партия", курс которой в последнее время заметно сдвинулся вправо, получила почти 31% голосов.
За второе место борются крайне правая "Партия свободы" и Социал-демократическая партия, каждая из которых, судя по всему, получает чуть менее трети голосов.
До выборов социал-демократы возглавляли правящую коалицию.
Так как партия Курца не заручится абсолютным большинством голосов, то ей, видимо, придется сформировать коалиционное правительство вместе с антииммигрантской "Партией свободы".
Так как именно вопрос об иммиграции доминировал в предвыборных дебатах, у "Партия свободы" появился шанс вновь войти в состав правительства.
Население многих стран Центральной Европы обеспокоено наплывом иммигрантов в 2015 году. В результате в соседней Германии крайне-правой партии "Альтернатива для Германии" удалось пробиться в бундестаг.
Переориентация
Если окончательные результаты выборов будут такими же, как и предварительные, в австрийской политике начнутся серьезные изменения, сообщает из Вены корреспондент Би-би-си Бетани Белл.
После того как более 10 лет страной правила коалиция социал-демократов и "Народной партии", настроения среди избирателей сдвинулись вправо.
Себастиан Курц возглавил "Народную партию" в мае и резко повернул курс партии вправо, пообещав:
Перекрыть миграционные потоки в Европу
Ввести как можно более низкий уровень пособий для беженцев
Запретить всем другим иностранцам получать какие-либо пособия, пока они не проживут в Австрии пять лет
Выборы были объявлены после того, как Курц отказался сотрудничать с социал-демократическими партнерами в правящей коалиции.
Крайне правая "Партия свободы" обвиняет Курца в том, что тот списал ее программу, и называет его самозванцем.
Согласно традиции, партия, заручившаяся наибольшим числом голосов на выборах, формирует правительство. С 1980-х все правительства Австрии были коалиционными.
Впервые за много лет "Зеленая партия" может не набрать необходимые 4% голосов, чтобы получить места в парламенте.
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