Австрия ввела временный контроль въезда на границах

В Вене утверждают, что вводят режим проверок на ключевых пограничных КПП из-за встречи глав МВД стран ЕС в австрийском Инсбруке. Данный шаг не связан с проблемой беженцев, заверяют власти.
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Австрия в ночь на понедельник, 9 июля, ввела временный контроль въезда на ключевых пограничных контрольно-пропускных пунктах. Как передает агентство dpa, это, в частности, коснулось участка автобана между германским Киферсфельденом и австрийским Куфштайном и КПП Бреннер на границе между итальянской автономной провинцией Южный Тироль и федеральной землей Австрии Тироль.

Проверки будут также действовать на границе Германии с австрийским Тиролем.

По рекомендации дорожной полиции в указанных местах автомобили должны сбрасывать скорость до 30 км в час для прохождения визуального контроля. Чтобы избежать пробок, на въезд будут работать две полосы. Тем не менее водителям советуют учитывать вероятность задержек.

Вена отрицает связь проверок с мигрантами

Введенный режим будет действовать до 13 июля. Официально Вена объясняет его необходимостью обеспечивать безопасность на период встречи глав МВД стран ЕС в австрийском Инсбруке. Данная мера не имеет отношения к проблеме беженцев, утверждают власти. "Мы ищем возможных правонарушителей, не обязательно мигрантов", — указывают в полиции.

Ранее министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) по итогам встречи с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем заверил того, что компромисс, который удалось выработать Христианско-социальному и Христианско-демократическому союзам (ХСС и ХДС) по миграционной проблематике, не будет обременителен для Вены. "Мы не будем — ни сейчас, ни в будущем — возлагать на Австрию ответственность за беженцев, которые не входят в зону ее ответственности", — подчеркнул председатель ХСС. Речь идет о мигрантах, зарегистрированных в других странах ЕС. Если Германия и другое государство-член Евросоюза не заключали соглашение, которое регулирует процедуру возвращения беженцев, мигрантов будут останавливать на немецкой границе и не пускать на территорию ФРГ.

В связи с тем, что у Австрии и ФРГ есть совместный участок границы, Курц ранее заявил: "Если Германия принимает меры на национальном уровне, то это, естественно, ведет к тому, что мы в Австрии и, вероятно, в других странах должны на это реагировать".

Deutsche Welle
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