Австрия открывает все границы, кроме итальянской

Австрия с четверга, 4 июня, открывает границы со всеми соседними странами, за исключением Италии. Свободное пересечение границ, без тестирования и двухнедельного карантина, теперь возможно с Германией, Лихтенштейном, Швейцарией, Словакией, Словенией, Чехией и Венгрией.
Итальянская граница с Австрией будет открыта после того, когда это позволят данные по распространению коронавируса, заявил накануне министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. По его словам, решение об этом может быть принято в течение следующей недели, возможно, разрешен будет свободный въезд в Австрию из некоторых регионов Италии.
Границы Австрии с соседними странами, закрытые в течение трех месяцев, первоначально планировалось открыть 15 июня, однако позитивная динамика сокращения распространения коронавируса дала возможность властям Австрии сделать это раньше, рассказал министр. В Австрии с населением в 9 миллионов человек, число случаев заражения, по официальным данным, составляет 16 600, 670 из них скончались.
В Австрии открываются культурные учреждения
После нескольких недель закрытия в столице Австрии открывается Венская государственная опера и концертные залы. С понедельника, 8 июня возобновляются представления и концерты. Сохраняются при этом ограничения, связанные с социальным дистанцированием. Максимальное число зрителей в опере сокращено с 1700 до 100. Это ограничение численности сохранится до 1 июля, когда культурные мероприятия можно будет проводить для аудитории в 250 человек. С 1 августа зрителей может быть уже 500.
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