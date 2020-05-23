Четыре европейские страны, Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция, опубликовали в субботу, 23 мая, свой план поддержки восстановления экономики ЕС, пострадавшей от пандемии коронавируса. Этот проект стал альтернативным озвученному ранее предложению канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

План четырех стран, называющих себя "экономной четверкой", заключается в создании специального фонда для укрепления экономики ЕС, срок действия которого должен быть ограничен двумя годами. Чрезвычайную помощь наиболее пострадавшим странам предлагается выделять в форме разовых кредитов и ограничить сферы деятельности, на которые могут быть потрачены эти деньги, а именно на научные исследования и инновации, повышение устойчивости здравоохранения и обеспечение перехода к "зеленой" экономике.

Согласно инициативе Меркель и Макрона, Еврокомиссия должна взять на финансовом рынке займы на 500 миллиардов евро под гарантии ЕС и распределить их в виде субсидий наиболее пострадавшим странам и отраслям экономики. Реализация плана возможно лишь при согласии всех 27 стран Евросоюза.

Канцлер Австрии Себастьян Курц накануне резко раскритиковал концепцию Германии и Франции, назвав ее "созданием долгового союза через черный ход". Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция выступают против увеличения бюджета Евросоюза и общих долговых обязательств, что позволит, по их мнению, менее дисциплинированным и более слабым странам ЕС извлечь выгоду за счет своих более сильных партнеров.