Австрия намерена во время своего председательства в Совете Европейского Союза поставить во главу угла решение миграционных проблем и обеспечение защиты внешних границ ЕС.
Sebastianas Kurzas
© AFP / Scanpix

"Мы считаем наиболее важным, чтобы Евросоюз смог обеспечить безопасность, стабильность и порядок", — заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время визита в Брюссель. По его словам, Вена готова предложить множество мер, которые должны быть поддержаны другими странами Евросоюза.

В частности, необходимо значительно быстрее, чем планировалось, улучшить финансовое и кадровое состояние европейской погранслужбы Frontex, сообщил Курц. Кроме того, спасенных беженцев следует содержать в специальных центрах за пределами ЕС. "Они получают защиту, а не лучшую жизнь в Австрии, Германии или Швеции", — пояснил свою позицию австрийский канцлер.

Себастьян Курц также считает, что принятая в ЕС система обязательного распределения беженцев по различным странам Европы не должна стоять в центре миграционной политики. Она вызывает особо резкие возражения у ряда восточноевропейских стран, в первую очередь у правых и национал-консервативных правительств Польши и Венгрии, что уже привело к серьезным трещинам в европейском единстве. Австрия намерена с 1 июля найти иные пути, сконцентрировавшись на тех вопросах, где возможна кооперация, пояснил Курц.

С 1 июля Австрия по ротации станет председателем Совета ЕС, сменив Болгарию. Вопросы миграционной политики будут одной из тем саммита глав государств и правительств Евросоюза в конце июня, но ждать от него прорывных решений не стоит, отмечает агентство dpa.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Задавивший пять человек в Стокгольме мужчина приговорен к пожизненному (1)

Уроженец Узбекистана Рахмат Акилов, в прошлом году...

Daimler планирует в 2021 году запустить в производство электрогрузовики

Концерн Daimler в конкуренции с Tesla и другими...

Экс-генсек НАТО: Украине предстоит еще долгий путь в альянс (1)

Страны НАТО еще в 2008 году приняли решение принять...

Посол России в Латвии пообщался со СМИ: "Фронтир у вас дырявый что-ли?" (3)

Блокада России продолжает успешно жить. Знарок с Мэй...

Меркель — за радикальные реформы и за постоянное членство ЕС в СБ ООН

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала добиваться...

TOP новостей

Президент Литвы выносит на ратификацию Сейма Стамбульскую конвенцию (20)

Президент Литвы Даля Грибаускайте выносит на...

В Вильнюсе обнаружены останки лидера партизан Раманаускаса-Ванагаса (107)

Литовские археологи обнаружили останки командира...

Конференция в Вильнюсе: литовские татары и история Крыма без Крыма (77)

Чтобы вылечить туберкулёз, нужно есть щенка,...

На территории музея Пушкина в Вильнюсе обнаружена гробница (1)

Входе работ по приведению в порядок усадьбы Маркучай в...

Столкновение бронетехники в Пренайском районе: пострадали 13 военных США (126)

В Пренайском районе Литвы в четверг столкнулись...