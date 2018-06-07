"Мы считаем наиболее важным, чтобы Евросоюз смог обеспечить безопасность, стабильность и порядок", — заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время визита в Брюссель. По его словам, Вена готова предложить множество мер, которые должны быть поддержаны другими странами Евросоюза.

В частности, необходимо значительно быстрее, чем планировалось, улучшить финансовое и кадровое состояние европейской погранслужбы Frontex, сообщил Курц. Кроме того, спасенных беженцев следует содержать в специальных центрах за пределами ЕС. "Они получают защиту, а не лучшую жизнь в Австрии, Германии или Швеции", — пояснил свою позицию австрийский канцлер.

Себастьян Курц также считает, что принятая в ЕС система обязательного распределения беженцев по различным странам Европы не должна стоять в центре миграционной политики. Она вызывает особо резкие возражения у ряда восточноевропейских стран, в первую очередь у правых и национал-консервативных правительств Польши и Венгрии, что уже привело к серьезным трещинам в европейском единстве. Австрия намерена с 1 июля найти иные пути, сконцентрировавшись на тех вопросах, где возможна кооперация, пояснил Курц.

С 1 июля Австрия по ротации станет председателем Совета ЕС, сменив Болгарию. Вопросы миграционной политики будут одной из тем саммита глав государств и правительств Евросоюза в конце июня, но ждать от него прорывных решений не стоит, отмечает агентство dpa.