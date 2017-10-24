"Сегодня я решил пригласить Хайнца-Кристиана Штрахе и Партию свободы к переговорам о коалиции", - объявил Курц на пресс-конференции во вторник.

Народная партия 31-летнего бывшего министра иностранных дел Себастиана Курца и Партия свободы Хайнца-Кристиана Штрахе заняли первое и третье места на парламентских выборах на прошлой неделе, и вместе у них хватает депутатских мандатов для формирования уверенного большинства.

Обе партии выступают за резкое ограничение иммиграции.

Националистическая и антииммигрантская Партия свободы известна, кроме прочего, дружественностью в отношении властей России.

Хайнц-Кристиан Штрахе и другие деятели этой партии неоднократно посещали Россию, а также аннексированный ею Крым, кандидат в президенты от этой партии Норберт Хофер называл Крым законной частью России; партия призывает к отмене антироссийских санкций против России.

В декабре 2016 года "Единая Россия" подписала соглашение о сотрудничестве с Партией свободы.

Народная партия и Партия свободы уже правили Австрией в составе коалиции в 2000-2005 гг.

Партию свободы тогда возглавлял Йорг Хайдер, которого в силу его взглядов и высказываний об иммигрантах, а также о прошлом Австрии и нацистской Германии, считали одиозной фигурой.

Многие страны Евросоюза в знак протеста против вхождения в правительство партии Хайдера на несколько месяцев резко ограничили сотрудничество с Австрией, но затем вернули его на прежний уровень, отчасти по той причине, что сам Хайдер в правительство не вошел, а канцлером стал лидер Народной партии Вольфганг Шюссель.

В последнее десятилетие Австрией правила коалиция, где главным партнером были социал-демократы, а младшим - Народная партия.

Маневр вправо

Весной Народную партию возглавил молодой Себастиан Курц и, реагируя на антииммигрантские настроения избирателей, повернул курс партии вправо.

Теперь Народная партия выступает за то, чтобы закрыть искателям убежища путь в Европу, снизить пособия для беженцев и полностью отменить пособия для других категорий иммигрантов, если они прожили в Австрии меньше пяти лет.

При этом Партия свободы обвиняет Курца в том, что он позаимствовал у них их эту часть программы.

На выборах 15 октября Народная партия завоевала 62 мандата, а Партия свободы - 51. Таким образом, на двоих у них - 113 из 183 мест в парламенте Австрии.