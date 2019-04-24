Произведение вышло из-под пера Кристиана Шильхера - заместителя мэра города Браунау. Он член ультраправой Австрийской партии свободы (АПС), которая входит в правящую консервативную коалицию.
Стихотворение было напечатано в партийной газете АПС, издающейся в Браунау. Многие СМИ отмечают, что именно в этом городе родился Адольф Гитлер.
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал, чтобы Партия свободы осудила гнусное, по его словам, произведение. Курц заявил Австрийскому агентству печати, что это произведение "отвратительное, бесчеловечное и глубоко расистское по духу" и что ему не место в Австрии.
Вице-канцлер Австрии и лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе действительно осудил стихотворение, написанное членом партии, и назвал произведение не соответствующим ценностям, которые декларирует АПС. В связи с этим вице-канцлер объявил, что Шильхер покинет и партию, и пост вице-мэра Браунау.
В то же время у себя в "Фейсбуке" Штрахе написал, что, по его мнению, развернутая против партии кампания показывает, как нервничают ее политические оппоненты из-за приближающихся выборов в Европарламент, которые состоятся в мае.
"Не хотел обидеть"
"Крысы, живущие с нами, должны жить по нашим правилам", - говорится в стихотворении. "Или живите как мы, или побыстрее убирайтесь вон" - призывает автор, добавляя, что смешивать разные культуры - все равно, что уничтожать их.
Шильхер утверждает, что не хотел никого оскорбить или задеть своими стихами. Он выразил сожаление в связи с тем, что не учел негативную коннотацию, исторически связанную со словом "крыса", и сказал, что целью его сочинения было подчеркнуть происходящие перемены, которые он сам и многие другие "справедливо критикуют".
Памела Ренди-Вагнер, глава левоцентристской Социал-демократической партии Австрии, заявила, что подобные сравнения использовались в нацистской пропаганде.
Австрийская партия свободы состоит в коалиции с Народной партией Себастьяна Курца с 2017 года и является одной из немногих крайне правых партий в Европе, которым удалось одержать победу на выборах.
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