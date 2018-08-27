В эфире радиостанции Ö1 Morgenjournal она заявила, что решение пригласить российского лидера было спонтанным, и прокомментировала детали мероприятия, которые привлекли внимание СМИ, сообщает Лента.ru со ссылкой на австрийское издание Oberösterreichische Nachrichten.

По словам главы австрийского внешнеполитического ведомства, в начале июня она позвала на свадьбу коллег из правительства, а также президента Австрии — "потому что так полагается". Решение же пригласить Путина было "абсолютно спонтанным".

Карин Кнайсль пришло это в голову 5 июня, когда президент России был с визитом в Вене. По ее выражению, она хотела представить Путину своего жениха. Когда 19 июля ей сообщили, что Путин согласен посетить свадьбу, министр растерялась, так как "совсем этого не ожидала".

Кнайсль также ответила на критику в связи с тем, что она якобы поклонилась российскому лидеру в завершение танца. "Если вы видели этот танец, то вам было очевидно, что в конце я сделала книксен", — пояснила глава МИД.

Она отметила, что Путин ей поклонился, а она сделала книксен ему в ответ, однако комментаторы расценили его "как акт подчинения". "Те, кто меня знают, знают и то, что я никому не подчиняюсь", — заключила Кнайсль.

27 августа стало известно, что Австрии Карин Кнайсль почувствовала слабость во время Европейского форума, проходившего в городе Альпбах. Как пишет Die Kronen Zeitung, министр недолго пребывала без сознания. По словам ее представителя Томаса Шнелля, Кнайсль оказали медицинскую помощь, после чего она отдыхала в своем гостиничном номере.

Как сообщалось, российский президент посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера 18 августа. Визит Путина на свадьбу в Австрию носил частный характер. Путин подарил молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар. Особенным подарком стало выступление Кубанского казачего хора. Он обошелся бюджету в 1,8 миллиона рублей. В честь молодоженов хор исполнил "Многая благая лета" и народную австрийскую песню.

Для австрийской стороны стоимость визита Путина на свадьбу главы МИД, по данным телеканала Oe24, составила 250 тысяч евро — таковы расходы на обеспечение безопасности. При этом российский президент пробыл на торжестве всего около часа. Он успел выпить бокал за новобрачных и станцевать с невестой.

Свадьба 53-летней Кнайсль была устроена в стиле кантри на открытом воздухе. Глава МИД и ее жених прибыли на церемонию в конном экипаже. Его сопровождали два украшенных трактора с прицепами, где были установлены скамейки для гостей.