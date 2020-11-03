Австрийская полиция ищет третьего участника нападения в Вене

Полиция проводит спецоперацию и просит жителей избегать общественных мест. Одного нападавшего застрелили полицейские, другой арестован.

Австрийский канцлер Себастьян Курц назвал инцидент "отвратительным террористическим нападением", министр внутренних дел Карл Нехаммер призвал родителей не водить детей в школы во вторник.

Первый за долгие годы теракт в Австрии произошел накануне введения локдауна из-за коронавируса: с 3 ноября бары и рестораны закрываются, в стране будет действовать комендантский час с 20:00 до 6:00.

Что произошло?

Первые сообщения о стрельбе появились около восьми вечера по местному времени - очевидцы сообщили о звуках, похожих на выстрелы, в районе синагоги на площади Шведенплатц. Полиция Вены чуть позже подтвердила, что в шести разных точках недалеко от синагоги были замечены несколько злоумышленников с винтовками, подтвержден один убитый (подозреваемый в нападении, застреленный полицией) и несколько раненых, в том числе один полицейский.

На видеороликах, размещенных в соцсетях, видно, как люди разбегаются, и слышны звуки, похожие на выстрелы.

"Мы слышали звуки, как будто петарды взрываются. Было 20 или 30 таких хлопков, мы подумали, что это на самом деле стрельба. На улице рядом с нашим рестораном мы видели полицейского. Мы видели, как скорая помощь выстраивалась в очередь. Были жертвы. К сожалению, мы также видели, что рядом с нами на улице лежит тело", - рассказывает очевидец происходящего по имени Крис, находившийся в момент стрельбы в ресторане.

Другие очевидцы говорят, что вооруженные винтовками мужчины шли по городу, стреляя по посетителям баров и ресторанов, а также по случайным прохожим.

Terrifying moments when gunshots were heard and attackers started shooting near #synagogue - one of the residents (recording video) in #Vienna seen running with others for saving their lives.#ViennaAttack #ViennaShooting #Austria pic.twitter.com/Iqh7naxmIC — ☝️Index Hakeem☝️ (@hakrashaa) November 3, 2020

Поиск нападавших

В данный момент в столице Австрии проводится крупномасштабная антитеррористическая операция. В центре города установлены блокпосты, полиция призывает население избегать общественных мест и не пользоваться городским транспортом.

Полиция также просит очевидцев на размещать видео и фотографии в соцсетях, поскольку это может помешать проведению операции и повредить мирным жителям.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер назвал стрельбу терактом и подтвердил, что один из нападавших был убит, еще как минимум один находится в бегах.

По словам министра, злоумышленники хорошо вооружены и очень опасны, а число жертв нападения, возможно, не окончательное. Нехаммер добавил также, что власти усилили пограничный контроль.

Нехаммер отметил, что убитый злоумышленник симпатизиовал экстремистской группировке "Исламское государство", запрещенной во многих странах, включая Россию.

"Это террористическое нападение. Слава Богу, мы в Австрии не переживали подобного давно. Мы полагаем, что нападавших было несколько. К несчастью несколько человек были ранены, несколько человек погибли, - сказал министр и призвал жителей не покидать свои дома до особого распоряжения. - Мы объединили несколько подразделений для поиска предполагаемых террористов. Я не ограничиваю [операцию] лишь территорией Вены, потому что злоумышленники мобильны".

Раненые и погибшие

Венская служба скорой помощи заявила об одном убитом. Информации о его личности пока нет. Предположительно речь идет об одном из нападавших. В больницы Вены доставлено 17 раненых, семеро из которых получили опасные для жизни ранения.

В результате стрельбы погиб прохожий. Одна женщина, получившая ранения, скончалась в больнице. Во вторник утром Нехаммер подтвердил, что в больнице умерли еще два человека - мужчина и женщина. Информация о личности погибших не приводится.

Кем были нападавшие

Ни личность, ни мотивы нападавших неизвестны.

Первые выстрелы раздались в районе синагоги в центре Вены. Лидер еврейской общины Оскар Дойч написал в "Твиттере", что пока не известно, была ли венская синагога и прилегающие к ней здания истинной целью нападения, добавив, что сама синагога и другие офисы в это время все равно были закрыты.

"Отвратительный теракт"

"Мы переживаем сложное время в нашей республике. Хочу поблагодарить сотрудников экстренных служб, которые рискуют жизнями ради нашей безопасности, особенно сегодня. Наша полиция примет решительные меры в отношении тех, кто совершил это отвратительное террористическое нападение", - написал канцлер Австрии Себастьян Курц в "Твиттере".

Нападение в Вене вызвало осуждение у многих мировых лидеров. Председатель Евросовета Шарль Мишель сказал, что это трусливый поступок, который ставит под угрозу жизни и принижает значимость человеческих ценностей.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна разделяет шок и скорбь австрийцев: "Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы не сдадимся".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал происшедшее чудовищным поступком и выразил солидарность. Правительство Германии выпустило заявление, в котором говорится о необходимости не поддаваться ненависти.

Президент США Дональд Трамп осудил нападение в Вене, назвав его очередным проявлением терроризма. "США поддерживают Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с терроризмом, в частности с радикальным исламистским терроризмом. Необходимо прекратить подобные нападения на невинных людей", - написал он в "Твиттере".

Кандидат в президенты США Джо Байден назвал инцидент ужасной террористической атакой. "Все мы должны выступить вместе против ненависти и насилия", - заявил он.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайан сказал, что американский народ молится о жителях Вены. "Ничто не может оправдать подобные ненависть и насилие. Мы поддерживаем Австрию, Францию и всю Европу в борьбе против терроризма", - добавил он.

Нападения во Франции

Французские власти на прошлой неделе подняли уровень угрозы безопасности в стране после нападения в Ницце - вооруженный ножом убил троих прихожан церкви. Министр внутренних дел Франции заявил, что страна ведет войну с политической идеологией воинствующего исламизма. "Мы ведем войну… с врагом, который одновременно и внутренний, и внешний. Это идеология, потому что мы не воюем с религией. Мы воюем с идеологией, исламистской идеологией", - сказал министр. Президент Макрон после нападения в Ницце сказал, что это нападение "на наши ценности, на свободу, на возможность на нашей земле свободно верить и не уступать террору". "Я еще раз повторю: мы не сдадим ничего", - заявил французский президент.

После нападения в Ницце в городе недалеко от Авиньона полицейские застрелили мужчину, который угрожал прохожим огнестрельным оружием, в Лионе был задержан мужчина с ножом с лезвием длиной в 30 см.

16 октября Францию потрясло убийство школьного учителя истории Самюэля Пати в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин. Радикализовавшийся молодой чеченец отрезал ему голову за то, что он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, ставшие в 2015 году поводом для нападения на редакцию опубликовавшего их журнала Charlie Hebdo и спровоцировавшие всемирную дискуссию о свободе слова.

Убийство обострило обстановку во Франции, а публичное выступление президента Макрона в защиту свободы слова и права публиковать подобные карикатуры разозлило Турцию и другие мусульманские страны.