Австрийская газета Kronen Zeitung сообщила о раскрытии российского шпиона в Федеральном ведомстве по защите конституции и борьбе с терроризмом — австрийской спецслужбе, которая занимается, в частности, контрразведкой. Издание утверждает, что подозреваемый передавал секретную информацию российской разведке.
© AFP / Scanpix

Имени подозреваемого Kronen Zeitung не называет. Из публикации также неясно, находится ли он под арестом.

9 ноября стало известно о раскрытии российского шпиона, который был полковником австрийской армии. В связи с этим делом министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Россию, запланированный на начало декабря.

Карин Кнайсль в августе 2018 года приглашала президента России Владимира Путина на свою свадьбу. Путин танцевал с невестой на этом празднике.

Медуза
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