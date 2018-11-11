Имени подозреваемого Kronen Zeitung не называет. Из публикации также неясно, находится ли он под арестом.

9 ноября стало известно о раскрытии российского шпиона, который был полковником австрийской армии. В связи с этим делом министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Россию, запланированный на начало декабря.

Карин Кнайсль в августе 2018 года приглашала президента России Владимира Путина на свою свадьбу. Путин танцевал с невестой на этом празднике.