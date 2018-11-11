Имени подозреваемого Kronen Zeitung не называет. Из публикации также неясно, находится ли он под арестом.
9 ноября стало известно о раскрытии российского шпиона, который был полковником австрийской армии. В связи с этим делом министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Россию, запланированный на начало декабря.
Карин Кнайсль в августе 2018 года приглашала президента России Владимира Путина на свою свадьбу. Путин танцевал с невестой на этом празднике.
Во Флориде проведут пересчет голосов, поданных за кандидатов на пост сенатора и губернатора
Власти штата Флорида согласились с автоматическим...
Эрдоган: записи, связанные с убийством Хашогги, были переданы США (1)
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара...
Курт Волкер: Россия вместо выполнения Минских соглашений проводит на Донбассе бутафорские "выборы" (11)
Так называемые "народные республики" не имеют места в...
Австрийская газета сообщила о втором подозреваемом в шпионаже в пользу России (7)
Австрийская газета Kronen Zeitung сообщила о раскрытии...
В Париже началась церемония памяти погибших в Первой мировой войне. Последним приехал Путин (142)
У Триумфальной арки в Париже началась церемония,...
TOP новостей
Президент Литвы поздравила Польшу со 100-летием государственности по-польски (36)
Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте от...
Зима близко: что делать, чтобы не пришлось дома стучать зубами (79)
Тёплая осень в этом году балует нас достаточно долго,...
В Минобразования Литвы предлагают обучать литовскому языку в детских садах национальных общин (54)
Министерство образования и науки Литвы предлагает со...
Бизнесмены в Каунасе планируют крематорий, самоуправление скептично (31)
В Каунасе , на проспекте Taikos, хотят построить...