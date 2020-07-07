В австралийском Мельбурне власти вводят шестинедельный локдаун из-за новой вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Более чем пяти миллионам жителей мегаполиса придется оставаться дома на протяжении как минимум полутора месяцев, заявил премьер-министр провинции Виктория Дэниел Эндрюс во вторник, 7 июля, добавив, что локдаун начнется в полночь со вторника на среду.

За последние сутки в Мельбурне - втором по величине городе Австралии – выявлен 191 новый случай коронавируса. По словам Эндрюса, при столь большом количестве заражений уже невозможно отслеживать цепочки инфекции. "Мы не можем делать вид, что с кризисом из-за коронавируса покончено. Это неприемлемо высокие цифры. Никто не хотел оказаться в таком положении. Я знаю, что из-за принимаемых мер будет причинен гигантский ущерб. Это будет огромным вызовом. Но другой альтернативы, кроме тысяч и тысяч заражений просто нет", - сказал он журналистам.

Большинство школьников вернутся к дистанционному обучению. Рестораны смогут продавать еду лишь на вынос. Несмотря на то, что локдаун распространятся лишь на Мельбурн, с полуночи от остальной Австралиифактически будет отрезан весь штат Виктория. Административные границы штата закрыты. Полиция и военные патрулируют десятки пограничных переходов, беспилотники и другие летательные аппараты контролируют обширную границу с остальными австралийскими штатами, где коронавирусная инфекция была успешно взята под контроль.