Австралия с 1 января меняет текст гимна, чтобы продемонстрировать уважение коренным народам

С 1 января вместо "Ибо мы молоды и свободны" (в самом распространенном русском переводе - "Здесь, где юность с свободой цветут") будет строчка "Ибо мы едины и свободны" ("Здесь, где единство со свободой цветут).

Премьер Австралии Скотт Моррисон объявил об этом решении в канун Нового года, сообщив, что изменения помогут поддержать дух единства в стране. Он считает, что эти изменения сделаны "ради всех австралийцев". Моррисон подчеркнул, что Австралия относительно молода, как современная нация, но история страны на самом деле очень древняя. Чтобы успокоить консерваторов, которым могут не понравиться эти перемены, австралийский премьер заявил, что изменения ничего не отнимают, только добавляют.

Гимн Австралии последний раз менялся в 1984 году, когда вместо текста "Боже, храни Королеву!" появился нынешний - "Развивайся, прекрасная Австралия" (Advance Australia Fair).