Австралия пересмотрит свою поддержку ядерной сделки с Ираном, а также открыта к признанию Иерусалима столицей Израиля и переноса туда своего посольства. Об этом во вторник заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
© Akvilė Ben Haim

Статус Иерусалима является одним из самых серьезных препятствий для мирного соглашения между Израилем и Палестинской автономией.

Израиль считает весь город, в том числе и его восточную часть, аннексированную после войны 1967 года, своей столицей. Палестинцы, при широкой международной поддержки, хотят, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей будущего палестинского государства, которое они надеются создать на оккупированных Западном береге реки Иордан и секторе Газа.

"Голос Америки"
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