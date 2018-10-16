Статус Иерусалима является одним из самых серьезных препятствий для мирного соглашения между Израилем и Палестинской автономией.
Израиль считает весь город, в том числе и его восточную часть, аннексированную после войны 1967 года, своей столицей. Палестинцы, при широкой международной поддержки, хотят, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей будущего палестинского государства, которое они надеются создать на оккупированных Западном береге реки Иордан и секторе Газа.
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