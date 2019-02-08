Чтобы получить такой подарок к 14 февраля, нужно выполнить два условия. Первое — заполнить специальную форму и подробно рассказать, почему змея заслуживает имени вашего экс-партнера. Второе — пожертвовать один доллар в Фонд сохранения дикой природы.
«Мы надеемся, что, дав возможность тем, кому не повезло в любви, назвать коричневую змею в честь их бывшего партнера, мы сможем дать им повод для того, чтобы отпраздновать День Святого Валентина», — говорит директор Сиднейского зоопарка дикой природы.
Кроме этого, зоопарк готов подарить годовой пропуск, чтобы победитель смог посещать змею столько раз, сколько она или она захочет. Если захочет.
Конкурс закончится 13 февраля в 20:59 по вильнюсскому времени.
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