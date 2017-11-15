Общенациональный почтовый опрос по вопросу легализации однополых браков стал компромиссным вариантом между референдумом и парламентским голосованием. Участие в нем не было обязательным (в отличие от плебисцитов и голосований), но высказалось абсолютное большинство австралийцев - почти 80%. Из них 61,6% за легализацию, сообщил представитель руководства Национального бюро статистики Дэвид Кэлиш.

Формально этот почтовый опрос имеет исключительно ознакомительный характер, тем не менее правительство обещало провести по его итогам парламентское голосование.

В Австралии пока нет федерального законодательства, легализующего какие-либо формы однополых союзов. Во всех штатах и территориях страны на местном уровне узаконены различные формы однополых партнерств - гражданские союзы, "домашние партнерства" или фактические сожительства, различающиеся по правовому статусу.

Изначально правительство планировало решить вопрос о целесообразности легализации однополых браков путем проведения плебисцита. Однако Сенат (верхняя палата) федерального парламента, где у правящей Либерально-национальной коалиции нет большинства, дважды отвергал соответствующий законопроект.

Находящиеся в оппозиции лейбористы и политики Партии "зеленых" предлагали решить данный вопрос простым голосованием в парламенте, чему решительно противилась правящая коалиция.

В результате премьер-министр страны Малколм Тернбулл объявил о проведении в сентябре - ноябре опроса по почте.

По итогам голосования Тернбулл заявил, что народ Австралии высказался "ясно", и теперь политикам пришло время действовать: "Люди проголосовали "да" за справедливость, люди проголосовали "да" за любовь".

SMH отмечает, что вариант "да" преобладал во всех территориях и штатах Австралии.