Австралиец защитился от стрелы мобильным телефоном

Началось все с того, что герой нашей истории не понравился жителю дома, мимо которого он проходил, и тот выбежал к нему с натянутым луком наперевес.
Стрела была выпущена в тот момент, когда подвергнувшийся нападению мужчина решил заснять конфронтацию на смартфон. Он поднял его перед глазами, и смартфон сыграл роль щита.
Полицейские рассказали, что стрела пробила смартфон насквозь и слегка поцарапала лицо его владельцу. Но в остальном мужчина остался цел и невредим.
Вооруженный луком 39-летний мужчина был задержан полицией.
Произошло все это в Новом Южном Уэльсе, в городке Нимбин, что в 180 км от Брисбена.
Мужчины ранее были знакомы, сообщила полиция. Детали ссоры пока не сообщаются.
Незадачливому лучнику предъявлено обвинение в нападении и повреждении имущества, в апреле он предстанет перед судом.
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