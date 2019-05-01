Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайд накануне, во вторник, 30 апреля, объявил о начале операции "Свобода", призванной лишить власти главу Венесуэлы Николаса Мадуро. DW следит за развитием событий.

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Освобожденный во вторник из заключения один из лидеров венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопес пытается получить убежище на территории посольства Испании в Каракасе. О том, что Лопес с супругой и дочерью находятся испанском диппредставительстве, сообщила со ссылкой на правительство газета El País. Министр иностранных дел Чили подтвердил тот факт, что Лопес покинул посольство его страны в Венесуэле.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью американскому телеканалу CNN прокомментировала сделанные ранее заявления секретаря Госдепартамента США Майка Помпео о том, что Россия отговорила Николаса Мадуро покидать Венесуэлу, когда тот уже был готов это сделать. Она обвинила Вашингтон в попытках деморализовать армию Венесуэлы и ведении информационной войны.

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Федеральное агентство воздушного транспорта США (FAA) дало указание всем американским авиаперевозчикам в связи с нарастанием напряженности в Венесуэле пролетать над территорией этой страны на высоте не менее 26 тысяч футов (около 8 тысяч метров - Ред.). Одновременно с этим FAA потребовало от всех американских авиаперевозчиков, находящихся сейчас в Венесуэле, покинуть страну в течение 48 часов.

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Глава Венесуэлы Николас Мадуро прервал молчание. Он появился в студии государственного телевидения вместе с министром обороны Владимиром Падрино. В телевизионном обращении к нации Мадуро заявил,что не сдается "империалистам".

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Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал своих сторонников продолжить борьбу против Николаса Мадуро. "Операция "Свобода" продолжится в среду дальнейшими уличными протестами", - заявил он в видеообращении, размещенном в социальных сетях.

Первая жертва операции "Свобода"

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Неправительственная организация Provea сообщила о гибели 24-летнего демонстранта в штате Арагуа. Он стал 53-ей жертвой протестов в 2019 году. Всего же с момента прихода Николаса Мадуро к власти в акциях протеста в Венесуэле были убиты 271 человек.

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Гендиректор Национальной разведслужбы Венесуэлы Мануэль Рикардо Кристофер Фигера в письме к народу, распространяемому в социальных сетях, призвал "отстраивать страну заново". Глава секретной службы отметил, что всегда был лоялен Николасу Мадуро, но сегодня "пришло время искать новый политический путь", указал Фигера, не упоминая напрямую временного президента Гуайдо. Высокопоставленный американский чиновник уже подтвердил агентству AP, что письмо написано руководителем спецслужбы.

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Один из лидеров оппозиции Леопольдо Лопес покинул территорию посольства Чили в Каракасе, где он ранее нашел укрытие с женой и дочерью, и вместе с семьей перебрался в посольство Испании. Об этом в своем Twitter сообщил глава МИД Чили Роберто Ампуэро.

Куба ответила Трампу

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Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес назвал "патологическим лжецом" советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. "В Венесуэле нет ни кубинских войск, ни кубинцев, принимающих участие в военных операциях или операциях по обеспечению безопасности. Только медицинский персонал гуманитарной миссии", - написал он в Twitter. Куба, отметил глава дипломатического ведомства, решительно отвергает угрозы Трампа о тотальной блокаде острова.

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По данным венесуэльской неправительственной организации Foro Penal, по всей стране арестованы 25 участников демонстраций в поддержку Гуайдо. Ранее другая неправительственная организация, Provea, на основе мониторинга соцсетей проинформировала, что в 65 городах страны осуществляется сбор сторонников временного президента.

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Власти Бразилии не рассматривают возможность использования своей территории для вмешательства в события в Венесуэле. Об этом агентству Reuters заявил официальный представитель президента Бразилии Жаира Болсонару. Ранее сообщалось, что Болсонару собрал экстренное совещание правительства из-за ситуации в Венесуэле.

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Россия убедила главу Венесуэлы Николаса Мадуро остаться в стране, хотя его самолет был готов к вылету утром во вторник, 30 апреля. Об этом в интервью CNN заявил госсекретарь США Майк Помпео. При этом глава американской дипломатии отказался отвечать на вопрос, готовы ли США предоставить Мадуро гарантии безопасности, в случае если он решится вылететь на Кубу.