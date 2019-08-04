"Ryanair и ее дочерняя компания AMS получали эти средства от финансируемой государством французской туристической ассоциации APTFE в период с 2010 по 2017 год для продвижения Монпелье и его окрестностей в качестве туристического направления на веб-сайте авиакомпании", — говорится в сообщении.
Еврокомиссия постановила, что "платежи в пользу Ryanair, основанные на маркетинговых соглашениях, не соответствовали реальным маркетинговым потребностям APTFE, а были лишь стимулом для продолжения работы Ryanair в аэропорту Монпелье".
Еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что эти выплаты "дали Ryanair несправедливое и селективное преимущество перед конкурентами и нанесли ущерб другим регионам и региональным аэропортам".
"Это незаконно в соответствии с нормами о государственной помощи ЕС. Теперь Франция должна вернуть незаконно полученную государственную помощь", — добавила Вестагер.
В апреле этого года Ryanair прекратила полеты из аэропорта Монпелье.
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