Австралийская авиакомпания Qantas в ходе инспекции флота пассажирских самолетов Boeing 737 NG обнаружила уже три лайнера с так называемыми волосяными трещинами. Эти микротрещины находятся в местах стыковки крыла с фюзеляжем, сообщила авиакомпания в пятницу, 1 ноября.
Трещины обнаружили в деталях, которые на авиационном жаргоне называют "огуречными вилками" из-за сходства с вилками для корнишонов. Эксплуатация самолетов, на которых найдена проблема, приостановлена. Эксперты проверяют остальные самолеты Qantas аналогичного типа. До регулярного техосмотра предстоит проверить еще 33 самолета этой авиакомпании.
Крушения Boeing 737 Max
Boeing 737 NG - модель-предшественница 737 Max. Лайнеры Boeing 737 Max не летают с середины марта 2019 года из-за двух катастроф самолетов этого типа, в результате которых погибли в общей сложности 346 человек.
Главной причиной крушения лайнеров 737 Max считается дефект бортового программного обеспечения MCAS. Смогут ли эти лайнеры возобновить полеты и если да, то когда, - зависит от решения международных надзорных ведомств.
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