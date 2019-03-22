Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала контракт почти на пять миллиардов долларов на покупку 49 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX 8 после крушения двух лайнеров этой модели. Об этом со ссылкой на официального представителя индонезийского перевозчика сообщает агентство FP.
„Boeing 737 MAX 8“
© AFP / Scanpix

По словам собеседника агентства, индонезийская авиакомпания заключала контракт на 50 самолетов, один из которых уже получила. Сейчас ведутся переговоры о его возможном возврате, добавил он.

Это первый подтвержденный случай полного расторжения контракта с американской компанией Boeing после крушения, которое произошло в середине марта. Тогда в результате катастрофы Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines под Аддис-Абебой погибли 157 человек.​ До этого, в октябре прошлого года, произошло крушение пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружены сходства.

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Авиакомпании по всему миру временно отказываются от эксплуатации Boeing 737 MAX 8. Ряд стран закрыли свое воздушное пространство для самолетов этого типа.

10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8, совершавший рейс из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби. На борту были 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Причины катастрофы пока неизвестны. Однако осенью 2018 года такой же "Боинг" индонезийского лоукостера Lion Air пропал с радаров через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты и вскоре рухнул в море в 15 километрах от берега. По результатам расследования, причиной крушения того самолета стали проблемы в новой компьютеризированной системе управления, установленной на самолетах Boeing 737.

"Настоящее время"
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