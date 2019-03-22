По словам собеседника агентства, индонезийская авиакомпания заключала контракт на 50 самолетов, один из которых уже получила. Сейчас ведутся переговоры о его возможном возврате, добавил он.
Это первый подтвержденный случай полного расторжения контракта с американской компанией Boeing после крушения, которое произошло в середине марта. Тогда в результате катастрофы Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines под Аддис-Абебой погибли 157 человек. До этого, в октябре прошлого года, произошло крушение пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружены сходства.
Авиакомпании по всему миру временно отказываются от эксплуатации Boeing 737 MAX 8. Ряд стран закрыли свое воздушное пространство для самолетов этого типа.
10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8, совершавший рейс из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби. На борту были 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Причины катастрофы пока неизвестны. Однако осенью 2018 года такой же "Боинг" индонезийского лоукостера Lion Air пропал с радаров через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты и вскоре рухнул в море в 15 километрах от берега. По результатам расследования, причиной крушения того самолета стали проблемы в новой компьютеризированной системе управления, установленной на самолетах Boeing 737.
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