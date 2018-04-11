"Из-за возможных авиаударов по Сирии ракетами класса "воздух — земля" и/или крылатыми ракетами в течение следующих 72 часов возможны периодические сбои в работе систем навигации и радиооборудования. Это необходимо учитывать при планировании полетов в Восточном Средиземноморье и в районе Никосии", — говорится в уведомлении EASA.
В свою очередь, Росавиация предупредила российские авиакомпании о необходимости уделять особое внимание при планировании полетов в районе Восточного Средиземноморья. Телеграмму с соответствующим предупреждением ведомство разослало в вторник авиакомпаниям, сообщил ТАСС источник в одной из них.
Ведомство уведомило авиакомпании о необходимости отслеживать соответствующие NOTAM (оперативную информацию об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационную информацию), отметил собеседник агентства.
Накануне стало известно, что ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman отправится в среду из американского Норфолка (штат Вирджиния) для патрулирования в районе Ближнего Востока. Авианосец будут сопровождать ракетный крейсер и четыре эсминца. На первом этапе похода к ним присоединится фрегат ВМС Германии.
СМИ сочли передвижение морских судов за подготовку к авиаударам по Сирии. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что в течение 48 часов объявит о решении, применить ли в связи с предполагаемой химатакой в Думе военную силу против властей Сирии, на которые Вашингтон возлагает ответственность за нападение.
О новом случае применения отравляющих веществ в Сирии заявили правозащитные организации, по оценке которых в результате химатаки погибли не менее 60 человек. В Москве заявили, что никакой химической атаки не было и речь идет об информационных вбросах.
Накануне состоялся телефонный разговор Трампа с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и французским президентом Эмманюэлем Макроном. Они согласилась, что международное сообщество должно ответить на предполагаемую химатаку.
Однако, по данным The Times, пока Мэй не стала обещать США поддержку в этом вопросе, она потребовала предоставить больше доказательств того, что химатака действительно произошла. В свою очередь, Макрон, по данным Reuters, сообщил о том, что в Елисейском дворце рассматривают вариант с нанесением авиаударов по объектам химпроизводства на территории Сирии.
О готовности Австралии поддержать Соединенные Штаты в случае, если Вашингтон решит нанести удар по Сирии в связи с предполагаемой химатакой, в среду, 11 апреля, объявила глава МИД страны Джули Бишоп.
"Готовься, Россия": Трамп ответил на угрозу сбивать ракеты в Сирии (136)
Президент США Дональд Трамп написал твит, в котором...
Авиакомпании получили предупреждение о подготовке военного удара по Сирии (2)
Европейское агентство авиационной безопасности (EASA)...
Сенат США поздравляет страны Балтии со столетием независимости (2)
Сенат Соединенных Штатов Америки поздравил...
Более 200 человек погибли при крушении самолета в Алжире (3)
Более 200 человек погибли в результате крушения военного...
Макрон допустил удары по связанным с химоружием объектам в Сирии (28)
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о том, что в...
TOP новостей
Каналы кремлевского влияния: закрываешь двери - лезут в окно (16)
На заседании парламентского комитета по вопросам...
Ответили на вопрос, кого в Литве можно считать средним классом (23)
Каждый третий житель Литвы считает себя...
Удаленный от центра район Вильнюса: что ждет Новую Вильню в будущем? (36)
Новая Вильня – микрорайон, находящийся на востоке от...
"Готовься, Россия": Трамп ответил на угрозу сбивать ракеты в Сирии (136)
Президент США Дональд Трамп написал твит, в котором...
Более 200 человек погибли при крушении самолета в Алжире (3)
Более 200 человек погибли в результате крушения военного...