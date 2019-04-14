Авиакатастрофа в Непале. Еще одна трагедия в самом опасном аэропорту мира

Небольшой самолет Let-410 компании Summit Air, направлявшийся в Катманду, при взлете врезался в вертолет компании Manang Air и съехал с взлетной полосы, сообщил представитель министерства гражданской авиации Непала.
Обе эти компании частные и в основном занимаются доставкой альпинистов, туристов и местных жителей в труднодоступные районы Непала.
Среди погибших - пилот самолета и двое полицейских, стоявших рядом с вертолетом. Пилот и один из полицейских погибли на месте, второй полицейский скончался в больнице.
Самый опасный
Небольшой аэропорт города Лукла, который часто называют воротами в Гималаи, - единственный в районе Эвереста, он находится на высоте 2 845 метров над уровнем моря и считается самым опасным в мире из-за короткой взлетно-посадочной полосы и горного рельефа, усложняющего посадку.
Один из торцов взлетной полосы длиной 527 метров упирается в край обрыва, уходящего в семисотметровую пропасть. С другой стороны ВПП упирается в подножье четырехсоттысячного горного хребта.
Вследствие сильного уклона полосы торцы ВПП различаются по высоте на 60 метров. Аэропорт часто закрыт из-за сильного ветра или сильной облачности.
Из-за чрезвычайно сложных условий здесь разрешено приземляться лишь опытным пилотам, совершившим не менее ста посадок и взлетов на короткой ВПП, проработавших в таких условиях не менее года в Непале и совершивших не менее 10 посадок и взлетов в Лукле под наблюдением специального пилота-инструктора.
Власти обещали до 2020 года построить здесь отдельные площадки для вертолетов.
Аэропорт, названный в честь первых покорителей Эвереста Тенцинга Норгея и Эдмунда Хиллари, особо загружен в апреле, когда начинается весенний сезон для альпинистов.
Непальcкие авиалинии
В последние годы гражданская авиация Непала вследствие притока туристов значительно увеличила число рейсов в отдаленные районы Гималаев, куда часто невозможно добраться наземным транспортом.
Однако безопасность полетов в стране оставляет желать лучшего из-за слабой подготовки пилотов и нередко низкого уровня обслуживания авиатехники.
В феврале в Непале при катастрофе вертолета погибло семь человек, в том числе - министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адхикари.
Европейский союз запретил по соображениям безопасности полеты самолетов всех непальских авиакомпаний в своем воздушном пространстве.
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