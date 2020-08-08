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В Индии в пятницу самолет, на борту которого находились 180 человек, в условиях сильного дождя выкатился за пределы полосы и развалился на две части.
Авиакатастрофа в Индии: число погибших увеличилось до 18 человек
© AFP / Scanpix

В результате наземной авиакатастрофы в Индии погибли по меньшей мере 18 человек. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air India Express, выполнявший рейс из Дубая, потерпел аварию в аэропорту Кожикоде индийского штата Керала в пятницу, 7 августа. Об инциденте с рейсом IX 1344 авиаперевозчик сообщил в своем официальном Twitter.

Как сообщают индийские СМИ, машина в условиях сильного дождя выкатилась за пределы посадочной полосы и развалилась на две части.

Среди пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, около 40 человек были доставлены в больницы с различными травмами. Состояние многих оценивается как тяжелое.

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Deutsche Welle
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