Авиакатастрофа в Индии: число погибших увеличилось до 18 человек

В результате наземной авиакатастрофы в Индии погибли по меньшей мере 18 человек. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air India Express, выполнявший рейс из Дубая, потерпел аварию в аэропорту Кожикоде индийского штата Керала в пятницу, 7 августа. Об инциденте с рейсом IX 1344 авиаперевозчик сообщил в своем официальном Twitter.
Как сообщают индийские СМИ, машина в условиях сильного дождя выкатилась за пределы посадочной полосы и развалилась на две части.
Среди пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, около 40 человек были доставлены в больницы с различными травмами. Состояние многих оценивается как тяжелое.
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