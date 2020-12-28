aA
Пилоты военной авиации России часто отключают транспондеры, не сообщают планы полетов и не выходят на связь, подчеркнули в НАТО. Альянс фиксирует у своих границ рост активности авиации РФ.
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
NATO lėktuvai perėmė Rusijos bombonešius
© Reuters / Scanpix

Самолеты стран-участниц НАТО в течение 2020 года около 350 раз перехватывали российские военные воздушные суда, приближавшиеся к воздушному пространству государств Североатлантического альянса. В последние годы НАТО наблюдает вблизи своих границ рост активности российской военной авиации, заявила представительница альянса в понедельник, 28 декабря. По ее словам, число подобных эпизодов в 2020-м незначительно увеличилось.

Статьи по теме:
Истребители НАТО на минувшей неделе трижды сопроводили российские военные самолеты  (12)

Пилоты военной авиации РФ часто отключают транспондеры (приемопередатчики), не сообщают планы полетов и не выходят на связь, подчеркнули в НАТО. Это представляет угрозу и для гражданской авиации.

В Европе контроль за воздушным пространством возложен на 40 радиолокационных станций, отметили в альянсе. Около 60 самолетов НАТО находятся в состоянии готовности вылета на перехват.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Глава полиции: придется решать проблему собрания людей в общественных местах (109)

За долгие выходные в Литве полиция развернула назад...

Министр транспорта Литвы: авиасообщение с Великобританией должно возобновиться с 1 января (30)

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис сказал, что...

В декабре в Литве зафиксирован рост смертности от коронавируса (8)

В декабре в Литве зафиксирован беспрецедентный рост...

Экономист предлагает менять систему: дольше платить пособие по безработице, на поиски работы платить по 257 евро (17)

Экономист Ромас Лазутка сказал, что в Литве должны...

Правительство Литвы обсуждает меры помощи работникам санатория Belorus (39)

Представители правительства Литвы заявили, что...