Авиация Израиля в ночь на понедельник, 3 августа, нанесла удар по подземным военным объектам радикального исламистского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Twitter Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В ответ на ракету, выпущенную по Израилю ранее этим вечером, наши ВВС только что нанесли удар по подземной террористической инфраструктуре ХАМАС в Газе. Мы считаем ХАМАС ответственным за всю активность, исходящую из Газы", - говорится в сообщении.

In response to the rocket that was fired at #Israel from #Gaza earlier this evening, our fighter jets & aircraft just struck subterranean Hamas terror facilities in Gaza.

We hold Hamas responsible for all activity emanating from Gaza.