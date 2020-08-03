Авиация Израиля в ночь на понедельник, 3 августа, нанесла удар по подземным военным объектам радикального исламистского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Twitter Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В ответ на ракету, выпущенную по Израилю ранее этим вечером, наши ВВС только что нанесли удар по подземной террористической инфраструктуре ХАМАС в Газе. Мы считаем ХАМАС ответственным за всю активность, исходящую из Газы", - говорится в сообщении.

Выпущенная из сектора Газа ракета была перехвачена системой ПВО "Железный купол" в районе города Сдерот.

Очередное обострение конфликта между Израилем и палестинцами наблюдается с ноября 2019 года. Оно началось после того, как в секторе Газа израильской ракетой был целенаправленно убит один из командиров палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" Баха Абу аль-Атта. Израиль периодически подвергается ракетным обстрелам и в ответ наносит авиаудары по объектам ХАМАС.

План Трампа по разрешению палестино-израильского конфликта

Между тем президент США Дональд Трамп 28 января озвучил план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Глава Белого дома выступил за создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. При этом Трамп заявил, что Иерусалим будет оставаться "неделимой столицей" Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал предложение "реалистичным путем" для достижения долгосрочного мира в регионе. Однако глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас и руководитель политического бюро ХАМАС Исмаил Хания решительно отвергли план главы Белого дома.

В ООН сдержанно отреагировали на идею президента США. Евросоюз же раскритиковал план Трампа. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель напомнил о необходимости разрешить вопрос со статусом Иерусалима и призвал участников конфликта воздержаться от любых действий в одностороннем порядке, противоречащих международному праву и способных ухудшить напряжение.