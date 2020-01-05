Обстановка в Ираке продолжает накаляться после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Две ракеты разорвались на территории авиабазы Балад в зоне складов, сообщают представители иракской армии в субботу, 4 января. Информация о погибших на данный момент отсутствует. Авиабаза находится в нескольких десятках километров к северу от Багдада, на ней, в частности, располагаются военнослужащие США.
Кроме того, так называемая "зеленая зона" в центре столицы Ирака также подверглась двум ракетным ударам, заявили представители сил безопасности. В этом квартале расположены иностранные и правительственные объекты, в том числе посольство США. В свою очередь, полиция сообщила о падении единственной ракеты вблизи от здания американской дипмиссии, которое десятки сторонников шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах" штурмовали в конце декабря 2019 года.
Ликвидация генерала Сулеймани
Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада. Вместе с генералом погибли несколько видных иракских политиков и военачальников. Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана.
Он считался одним из важнейших военных чинов Ирана - генерал курировал борьбу с террористической группировкой "Исламское государство", отвечал за Сирию и Ирак, получал приказы напрямую от иранского духовного лидера аятоллы Али Хаменеи. Вскоре после смерти Сулеймани Али Хаменеи назначил его преемником бригадного генерала Эсмаила Каани.
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