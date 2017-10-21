Государственная аудиторская служба Украины выявила незаконные расходы и нарушения при ведении бухгалтерии, а также при закупках товаров и услуг во время организации и проведения музыкального конкурса "Евровидение" в Киеве. Соответствующее заявление появилось в пятницу, 20 октября, на сайте ведомства.
Как следует из документа, нарушения на 468,7 млн гривен (около 15 млн евро) связаны с неправильным ведением бухгалтерии и нарушениями при проведении закупок. В частности, выявлены случаи, когда некоторые фирмы, выиграв тендер на те или иные услуги, но не имея возможности их оказать, привлекали субподрядчиков за меньшие цены. Например, некая фирма предоставила в аренду металлодетекторы за 2,7 млн гривен, закупив и арендовав их за 1,2 млн гривен. Кроме того, почти половина потраченных на организацию и проведение конкурса средств были направлены зарубежным компаниям, проверить которые практически невозможно.
Аудиторы также смогли предупредить незаконные расходы на сумму 2,8 млн гривен в результате выявления завышенных объемов предоставленных услуг, которые исполнители планировали предоставить к оплате Национальной общественной телерадиокомпании. Материалы ревизии, которая проводилась по поручению главы правительства Украины, переданы в правоохранительные органы, отмечается в сообщении.
Конкурс "Евровидение-2017" проходил в Киеве с 9 по 13 мая 2017 года. Ранее продюсер "Евровидения" с украинской стороны Павел Грицак заявлял СМИ, что аудиторы, которые проверяют организаторов конкурса, искажают действительность, напоминает агентство УНИАН.
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