Ранее в четверг силовики начали новый штурм резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на штаб бывшего главы страны. По данным Kloop, его сторонники отменили митинг в Бишкеке и направились в село Кой-Таш.
По данным штаба, в штурме резиденции в селе Кой-Таш участвуют около 200 сотрудников милиции. Они используют светошумовые гранаты. "Сторонники дают им отпор, их около четырех сотен - оружия у них нет, только камни и палки", - сказали в штабе. Kloop сообщает, что около 150 силовиков забаррикадировали дорогу в Кой-Таш щитами. О начале нового штурма также сообщают местные издания KNews и 24.kg .
Бывший президент по-прежнему находится в резиденции, где, по данным РИА "Новости", начался пожар, источник которого неизвестен. Тем временем стало известно, что спецназовцы, взятые в заложники в ходе прошлого штурма, освобождены.
По словам корреспондентов Kloop, к блокпосту на дороге в Кой-Таш привезли около 200 митингующих, некоторые из них вооружены и агрессивны. Они требуют открытия дороги. Один из них даже ввязался в стычку с представителем спецназа, но она закончилась мирно. Сообщается, что на месте находится не больше 70 силовиков.
По сведениям "Радио Азаттык", силовики окружили дом Атамбаева, а часть из них уже вошла во двор. Сторонники Атамбаева оттеснены, однако о пострадавших не сообщается. Машина силовиков протаранила ворота дома бывшего президента, часть сторонников Атамбаева силовикам удалось вывести за пределы резиденции. На территорию резиденции прошли бригады медиков и милиция, сообщает 24.kg.
Между тем депутаты парламента Киргизии предложили ввести в стране чрезвычайное положение в связи с событиями вокруг экс-президента. Как сообщили ТАСС в пресс-службе законодательного органа, данную инициативу пока поддерживает большинство принимающих участие в сессии парламентариев. "Рассматривается возможность принятия постановления о введении чрезвычайного положения. Разработка документа поручена профильному комитету", - подчеркнул собеседник.
Көк-Жар: Чогулгандар жолду бузуп киришти#Kyrgyzstan #Кыргызстан #жол #КойТаш #Атамбаев pic.twitter.com/HsmumV3WfS— Азаттык радиосу (@Azattyk_Radiosu) August 8, 2019
Сторонники Атамбаева и силовики на блокпосте по дороге в Кой-Таш pic.twitter.com/kFR0w9kSqX— Kloop (@kloopnews) August 8, 2019
Парламент Киргизии 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности. Он подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения чеченского вора в законе Азиза Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области. Адвокат экс-президента Киргизии Слесарев назвал решение депутатов не соответствующим Конституции страны.
Как считает бывший глава киргизского государства, он подвергается политическому преследованию со стороны нынешнего руководства республики, а все обвинения в свой адрес называет "чушью". Экс-президент также заверил, что у него имеется наградное оружие и в случае попытки силового захвата он окажет вооруженное сопротивление. Атамбаев ранее трижды проигнорировал приглашение явиться на допрос в МВД.
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства, те открыли ответный огонь. В надзорном органе уточняют, что в результате столкновений с различными телесными повреждениями в чуйскую и бишкекскую территориальные больницы были госпитализированы 47 человек, из них 22 сотрудника комитета нацбезопасности, два сотрудника МВД и 23 гражданских. Один сотрудник комитета нацбезопасности скончался от огнестрельного ранения, а после травмы, полученной при штурме дома экс-президента, впал в кому начальник управления внутренних дел Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов.
После инцидента генпрокуратура Киргизии возбудила уголовные дела по статьям о массовых беспорядках, хулиганстве, убийстве, покушении на убийство, захвате заложников и угрозе или насилии в отношении представителя власти. Атамбаев заявил, что спецназ применял боевое оружие, и призвал силовиков "не стрелять в собственный народ".
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