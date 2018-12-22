Аресты полиция произвела поздно вечером в пятницу. "В рамках расследования преступного использования беспилотников, которое серьезно нарушило полеты в аэропорт Гатвик и из него, полиция Сассекса задержала двух человек", - сказано в заявлении полиции графства.

О личностях арестованных ничего не сообщается. Полиция не разглашает ни возраст, ни пол, ни место их задержания. Расследование продолжается, полиция создает условия, чтобы нивелировать угрозу новых "вторжений беспилотников", сказано в заявлении.

Полиция также просит немедленно связаться с ней тех, у кого есть какая-либо информация об атаке дронов.

Аэропорт Гатвик, второй по загруженности в Великобритании, был вновь открыт в пятницу, после того как закрывался на 36 часов. В результате в канун Рождества не смогли совершить перелеты более 120 тысяч человек.

Десятки человек сказали Би-би-си, что уже отказались от планов на Рождество, поскольку развитие ситуации не внушает оптимизма. Многие потратили деньги на авиабилеты на рейсы из других аэропортов и на отели.

Вечером в пятницу руководство аэропорта снова приняло решение временно приостановить работу из-за появления в воздухе подозрительных дронов. Аэропорт закрылся около 17 часов по Гринвичу, через полтора часа полеты возобновились.

"Мы только что получили сообщения о том, что был замечен еще один беспилотник, мы проверяем эту информацию. На время проверки мы приняли решение отменить рейсы в качестве меры предосторожности", - сказала представитель аэропорта.

Нескольким самолетам запретили совершить посадку и им пришлось кружить в небе над Гатвиком. Минобороны Британии не подтвердило информацию о появлении дронов. Полиция графства Сассекс сообщила о начале расследования инцидента.

Первый раз Гатвик закрыли в девять часов вечера в среду, когда над взлетным полем заметили два беспилотника. В интервью Би-би-си операционный директор Гатвика Крис Вудруф рассказал, что два аппарата летали над забором по периметру летного поля, периодически приближаясь к взлетно-посадочной полосе, что привело к сбою в расписании работы аэропорта.

В Британии полеты дронов запрещены в радиусе одного километра от границы аэропортов и аэродромов.