Министр энергетики принц Абдулазиз бин Салман заявил, что в добыча сырой нефти сократилась на 5,7 млн баррелей в сутки, что составляет примерно половину добычи в королевстве.

Ранее агентство Рейтер и Блумберг, а также газета Wall Street Journal сообщали, что атаки дронов и последовавшие за ними пожары привели к сокращению суточной добычи на 5 млн баррелей - это 5% мировых поставок нефти.

Нападения было совершено на объекты в Абкайке и Хураисе. Один из пострадавших объектов - крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод в Абкайке. Большая часть саудовской нефти, экспортируемой из Персидского залива, перерабатывается именно там, пишет Рейтер.

"В четыре утра [по местному времени] службы безопасности Aramco начали бороться с пожарами на двух своих объектах в Абкайке и Хураисе, возникших в результате атак беспилотных летательных аппаратов", - говорилось в сообщении МВД страны.

Возгорание удалось взять под контроль, сообщали государственные СМИ. Источник агентства Рейтер сказал, что производство на некоторых объектах было приостановлено в качестве меры предосторожности и что большая часть добычи возобновится через несколько дней.

Ответственность за атаки взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Представитель хуситов заявил, что они использовали 10 дронов для нападения, и пригрозил продолжением атак.

Саудовская Аравия возглавляет коалицию, которая уже несколько лет борется с хуситами в Йемене, обвиняя их в том, что они пытаются захватить всю страну, а также якобы действуют по указаниям из Ирана.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападениях Иран, заявив, что нет никаких доказательств того, что атаки были совершены из Йемена.

Тегеран стоит почти за 100 атаками на Саудовскую Аравию, в то время как президент Хасан Роухани и глава МИД Ирана Мохаммад Зариф делают вид, что настроены на дипломатию, написал госсекретарь в "Твиттере".

"На фоне всех призывов к деэскалации Иран предпринял беспрецедентную атаку на мировые энергопоставки", - утверждает Помпео. Он призвал все страны осудить Иран и пообещал, что США будут работать со своими партнерами над тем, чтобы обеспечить энергетические рынки нефтью.

Наследный принц Мухаммед бен Сальман поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Трамп заявил, что Вашингтон готов гарантировать безопасность Саудовской Аравии, следует из сообщения Белого дома.

Цены на нефть могут вырасти на несколько долларов за баррель, когда рынки откроются в воскресенье вечером, а продолжительный простой добывающих мощностей в Саудовской Аравии может подтолкнуть США и другие стороны продавать нефть из своих стратегических запасов, пишет Рейтер.