Открытие сделала команда ученых из Гавайского университета, Университета Брауна и одного из основных отделений NASA — Исследовательского центра Эймса в Кремниевой долине. Лед нашли с помощью картирующего спектрометра М3 (Moon Minearology Mapper), отправленного к Луне в 2008 году вместе с индийским спутником "Чандраян-1".

Как сообщают в НАСА, лед распределен по поверхности луны неравномерно, небольшими участками в районе обоих полюсов. Это объясняется тем, что лед распределен в тени стен кратеров, но только в тех местах, куда из-за наклона лунной оси почти никогда не попадает солнечный свет. Такие места существуют благодаря тому, что ось вращения Луны имеет наклон около 1,53 градуса.

Средняя температура на освещаемой солнцем поверхности Луны — 123 градуса по Цельсию, но в местах, недоступных для солнца, она не поднимается выше -153 градусов.

Стоит отметить, что никто из ученых пока не видел лунный лед своими глазами. Аппарат М3, анализирующий спектр света, отраженного разными участками лунной поверхности, оснащен приборами специально для поиска воды. Как указывают в космическом агентстве, спектрометр узнает лед не только по отражающим свойствам, но и по тому, как молекулы поглощают инфракрасный свет. Найденный лед, вероятно, находится ближе к поверхности, чем недавно обнаруженная под поверхностью спутника Земли вода, считают в НАСА.

Аcтрономы сообщают об обнаружении воды на Луне почти ежегодно. В 2009 году ученые специально провели "бомбардировку" Луны, столкнув с ее поверхностью ракету-носитель. В поднявшемся столбе пыли нашли следы льда и пара.

"Чандраян-1" тоже уже находил воду с помощью спектрометра М3. Были обнаружены и скопления льда в тенях кратеров, но тогда ученые предположили, что лед был занесен кометами.

В 2010 году НАСА на основании эксперимента с "бомбардировкой" пришло к выводу, что на Луне имеются оазисы, почва которых насыщена водой. "Это весьма значительное количество воды, — заявлял тогда сотрудник Исследовательского центра НАСА имени Эймса. — Эта вода существует в форме ледяных гранул. И это радует, потому что такой лед очень легко добывать и обрабатывать".