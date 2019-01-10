Астролог Влад Росс считает, что Крым может стать независимым под руководством крымских татар. В комментарии "Главреду" он рассказал, что ждет Крым и вернется ли он в состав Украины.
"Несмотря на то, что Крым был аннексирован Россией, по сути, без единого выстрела, на полуострове все равно будет война. Там разгорится "война креста и полумесяца". Крым будет кровоточить из-за столкновения на его территории России и Турции (крымских татар). Напомню, что самое большое количество крымских татар живет в Турции – 4 миллиона", - отметил эксперт.
По словам Росса, Украина, скорее всего, будет за всем этим просто наблюдать. "Россия с 2025 года начнет рассыпаться на округи и области, и в ходе этих процессов Крым от нее отделится. При этом Турция будет наращивать свое влияние на Черном море. Поэтому будут возможны всякого рода столкновения. Вплоть до того, что поднимутся крымские татары и потребуют независимости", - заявил он.
Он не исключил, что в будущем возможно возникновение независимого Крыма под руководством крымских татар. "И он будет сателлитом Турции", - резюмировал Росс.
Ранее президент Петр Порошенко назвал инициированную Украиной резолюцию Генассамблеи ООН против милитаризации Автономной Республики Крым и акватории Черного и Азовского морей еще одним важным шагом на пути к деоккупации Крыма.
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