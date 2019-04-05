Основателя Wikileaks могут попросить покинуть эквадорское посольство в Лондоне в ближайшие дни или даже часы. Договоренность с британской стороной о задержании Ассанжа уже согласована, сообщает WikiLeaks.
Julianas Assange'as
© Reuters / Scanpix

Основатель скандальной разоблачительной интернет-платформы WikiLeaks Джулиан Ассанж вскоре может быть изгнан из посольства Эквадора в Лондоне, где он укрывается многие годы, и задержан. Выдворение может произойти уже в ближайшие дни или даже часы, сообщила WikiLeaks в своем микроблоге Twitter в пятницу, 5 апреля.



В сообщении со ссылкой на "высокопоставленный источник в Эквадоре" отмечается, что договоренность с британской стороной о задержании Ассанжа уже достигнута. Предлогом для выдворения Ассанжа послужит якобы офшорный скандал, связанный с компанией INA Investments, основанной братом президента Эквадора Ленина Морено Эдвином.

Офшорный скандал


Скандал разразился после того, как одному из эквадорских депутатов были направлены компрометирующие документы о незаконных деловых операциях Ленина Морено и членов его семьи. Согласно сообщениям СМИ, речь идет о взятках при строительстве гидроэлектростанции, оказавшихся частично на счетах INA Invesments. Генпрокуратура Эквадора начала расследование, президенту страны угрожает импичмент. Ленин Морено свою вину отрицает и обвиняет противников в очернительской кампании.

Адвокат Ассанжа на этой неделе опроверг причастность своего клиента к публикации данных документов, подчеркнув, что тот уже не является редактором WikiLeaks.

Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне в июне 2012 года, опасаясь ареста и экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании. Позднее органы юстиции Швеции прекратили дело в отношении Ассанжа, однако основатель WikiLeaks опасается выдачи властям США, где ему угрожает пожизненное лишение свободы за публикацию секретных документов об операциях США в Ираке и Афганистане. Британские власти намерены задержать Ассанжа за неявку в суд. Правительство в Кито уже многие годы ищет способы избавиться от присутствия Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне.

Deutsche Welle
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