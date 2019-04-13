Смит был одним из последних посетителей беглого австралийца в посольстве Эквадора перед его арестом в минувший четверг британской полицией. Он утверждает, что Ассанжа отправили в "Белмарш" сразу после заседания Вестминстерского магистратского суда, который оставил основателя WikiLeaks под стражей.

Тюрьма "Белмарш" известна тем, что находится под строжайшей охраной. В разное время в этом пенитенциарном заведении содержались лица, представлявшие наибольшую угрозу для Соединенного Королевства, в том числе позднее депортированный в Иорданию радикальный исламский проповедник Абу Катада, которого называли "правой рукой Усамы бен Ладена в Европе".

Напомним, накануне президент Эквадора Ленин Морено лишил Ассанжа право на убежище, и австралиец был арестован в четверг сотрудниками лондонской полиции в посольстве этой латиноамериканской страны на основании ордера, который был выдан 29 июня 2012 года за неявку в суд. По прибытии в полицейский участок его также арестовали в связи с запросом властей США о его экстрадиции.

В 2012 году Ассанж попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании.

Главным опасением основателя WikiLeaks было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Выдвинутые обвинения Ассанж отвергает и называет их политически мотивированными.