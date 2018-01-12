Ассанж получил гражданство Эквадора, но власти Британии не выпускают его

Эквадор предоставил гражданство основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу, сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Эквадора Марию Эспиносу.
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Ассанж в декабре 2017 года начал процедуру натурализации. Накануне в Twitter вместе с сообщениями о новом гражданстве основателя WikiLeaks появилась фотография Ассанжа в футболке сборной Эквадора.

El Universo сообщает, что номер его паспорта 1729926483 и он занесен в соответствующие базы данных. Это подтверждается на сайте Службы внутренних доходов, где указанное число соответствует человеку по имени Джулиан Пол Ассанж. По данным издания, гражданство ему предоставлено еще 21 декабря.

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Ранее в Эквадоре заявили о поиске международных посредников для переговоров с Лондоном о судьбе основателя WikiLeaks. Новость о предоставлении гражданства пришла сразу после сообщения о том, что британское правительство отклонило запрос Эквадора на дипломатический статус.

Газета The Guardian со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства сообщила, что правительство Эквадора направило запрос на предоставление дипломатического статуса для Ассанжа в Великобритании, но королевство не одобрило данный запрос и не проводит переговоры по нему.

Спикер Министерства иностранных дел Великобритании заявил, что Соединенное Королевство не признает дипломатический статус основателя WikiLeaks, сообщает Reuters.

"Правительство Эквадора запросило дипломатический статус для господина Ассанжа в Великобритании. Соединенное Королевство не приняло запрос и не ведет переговоров с Эквадором по этому вопросу", — заявил представитель МИД.

Он также добавил, что вопрос можно решить только в случае, если Ассанж покинет посольство и предстанет перед правосудием, и эквадорское правительство об этом осведомлено.

Джулиан Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил убежища в дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в преступлениях сексуального характера. Ассанж отвергал все обвинения и называл их политически мотивированными. Он опасался, что Швеция депортирует его в США, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

19 мая дело было прекращено к неудовольствию "жертвы", которая заявила, что шокирована решением суда. Тем не менее срок расследования по наиболее свежему эпизоду об изнасиловании в отношении Ассанжа истекает лишь в 2020 году. Таким образом, если активист окажется в руках шведских властей до этого времени, расследование в отношении него может быть возобновлено.

Ассанж также подумывал над возможностью получить убежище в России, он сообщил, что давал такой совет информатору Эдварду Сноудену. В итоге Ассанж не стал брать гражданство РФ, поскольку ему "лучше остаться в стране, не являющейся политическим оппонентом Запада".

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