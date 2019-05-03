Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в четверг заявил в суде, что не согласен на экстрадицию в США, где его обвиняют в заговоре с целью взлома компьютерных систем Министерства обороны.
Julianas Assange'as teisme
© AFP / Scanpix

Выступая по видеоконференции из британской тюрьмы в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне, Ассанж сказал, что не хочет сдаваться властям США, чтобы его подвергли преследованию "за журналистскую деятельность, которая была отмечена многочисленными премиями и помогла защитить многих людей".

США попросили экстрадировать Ассанжа, чтобы предать его суду по обвинениям в сговоре с бывшим аналитиком Армии США Челси Мэннинг с целью взлома компьютеров Пентагона в марте 2010 года.

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Мэннинг отбыла несколько лет в тюрьме за предоставление секретных документов WikiLeaks, а в марте снова попала в тюрьму из-за отказа дать показания большому жюри присяжных в рамках расследования в отношении этой организации.

Представляющий интересы США юрист Бен Брэндон в четверг заявил, что среди документов, предположительно скачанных с засекреченного компьютера, были десятки тысяч донесений, связанных с конфликтами в Афганистане и Ираке, десятки тысяч телеграмм Госдепартамента и сотни документов о заключенных в тюрьме в заливе Гуантанамо.

В случае признания вины Ассанжа могут приговорить к тюремному заключению сроком до пяти лет. Однако он беспокоится, что в США ему могут предъявить обвинения в других, более серьезных преступлениях.

Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюремного заключения за нарушение условий освобождения под залог: он в течение семи лет укрывался в посольстве Эквадора, пока в апреле его не выдворила оттуда полиция.

В 2012 году Ассанж попросил убежища в посольстве, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где против него были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии, которые он сам отвергает.

"Голос Америки"
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