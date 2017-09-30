Ассанж назвал ситуацию в Каталонии "первой мировой интернет-войной"

"Первая мировая интернет-война началась в Каталонии, поскольку люди и правительство использовали его (интернет) для организации референдума о независимости в воскресенье и для атак со стороны испанской разведки, которая замораживает телекоммуникационные связи", — написал он в твиттере.
Ассанж также указал, что испанская разведка занимает здания телекоммуникационных компаний и цензурирует сотни сайтов о референдуме.
Ранее сообщалось, что суд обязал Google удалить приложение про референдум о независимости Каталонии.
Референдум в Каталонии запланирован на 1 октября.
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