Ассанж назвал ситуацию в Каталонии "первой мировой интернет-войной"

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал ситуацию с референдумом о независимости в Каталонии "первой мировой интернет-войной".
J. Assange'as
© Reuters/Scanpix

"Первая мировая интернет-война началась в Каталонии, поскольку люди и правительство использовали его (интернет) для организации референдума о независимости в воскресенье и для атак со стороны испанской разведки, которая замораживает телекоммуникационные связи", — написал он в твиттере.

Ассанж также указал, что испанская разведка занимает здания телекоммуникационных компаний и цензурирует сотни сайтов о референдуме.

Ранее сообщалось, что суд обязал Google удалить приложение про референдум о независимости Каталонии.

Референдум в Каталонии запланирован на 1 октября.

Gazeta.ru
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