Ассанж ищет убийц автора расследований "панамского досье"

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж объявил награду в 20 тысяч евро за любую информацию, которая может помочь в расследовании убийства мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции.
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"С негодованием узнал, что мальтийская журналистка-расследователь и блогер Дафна Каруана Галиция была убита сегодня днем недалеко от своего дома в результате взрыва бомбы в ее автомобиле. Я объявляю награду в 20 тысяч евро за информацию, которая приведет к признанию виновными ее убийц", - написал Ассанж в своем "Твиттере".

Накануне вечером стало известно, что 53-летняя мальтийская журналистка погибла в результате взрыва, уничтожившего арендованный автомобиль, на котором она ехала.

Ранее Дафна Каруана Галиция заявляла о связи премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его жены с компанией, фигурирующей в скандале с "панамскими документами".

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, которого Дафна Каруана Галиция обвиняла в коррупции, "безоговорочно осудил варварскую атаку на человека и свободу мысли". Правительство Мальты обратилось за помощью в расследовании убийства журналистки к американскому ФБР.

Британская газета Guardian сообщала, что автомобиль журналистки марки Peugeot был взорван в понедельник днем с помощью мощного взрывного устройства. Ответственные за взрыв не найдены.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, которого Дафна Каруана Галиция обвиняла в коррупции, "безоговорочно осудил варварскую атаку на человека и свободу мысли". Правительство Мальты обратилось за помощью в расследовании убийства журналистки к американскому ФБР.

Британская газета Guardian сообщала, что автомобиль журналистки марки Peugeot был взорван в понедельник днем с помощью мощного взрывного устройства. Ответственные за взрыв не найдены.

Коррупционный скандал разгорелся вокруг мальтийского премьера Джозефа Муската после публикации в 2016 году панамских документов фирмы Mossack Fonseca немецкой газетой Sueddeutsche Zeitung. Фигурантом другого инцидента с коррупцией стала жена Муската.

Согласно этим документам, жена Муската была связана с офшорной компанией в Панаме, которая получала платежи от представителей властей Азербайджана. Премьер и его супруга отрицают любые противоправные действия.

В апреле этого года Дафна Каруана Галиция провела расследование и обнаружила, что офшорная компания Egrant принадлежит жене Муската. По ее словам, в компанию была направлена серия платежей, которые, как утверждается, исходили со счета банка Pilatus.

В июне этого года премьер-министр Мальты объявил о победе на досрочных парламентских выборах, назначенных в связи со скандалом с "панамскими документами".

"Панамские документы" были опубликованы два года назад Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Досье представляет собой несколько миллионов документов панамской фирмы Mossack Fonseca, которая занималась обслуживанием офшорных счетов, принадлежавших мировым знаменитостям и политикам.

В документах было упомянуто множество имен - от чиновников ФИФА и актрисы Эммы Уотсон до премьер-министров Исландии и Британии. Там также упоминалось имя друга президента России Владимира Путина, известного виолончелиста Сергея Ролдугина.

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