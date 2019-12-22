Согласно предварительным результатам, действующий президент Афганистана Ашраф Гани побеждает на президентских выборах, состоявшихся в конце сентября. Он получил 50,64 процента голосов избирателей, его ближайший соперник, премьер-министр Абдулла Абдулла - 39,52 процента, сообщила в воскресенье, 22 декабря, председатель Независимой избирательной комиссии (НИК) Хава Алам Нуристани.
На третьем месте - экс-премьер, бывший лидер афганских моджахедов Гульбеддин Хекматияр с результатом 3,85 процента. В течение трех дней участвовавшие в выборах кандидаты могут опротестовать предварительные итоги голосования. Когда будут объявлены окончательные результаты, пока не известно. Если результат Гани подтвердится, то второй тур не потребуется.
Премьер-министр Абдулла намерен оспорить итоги голосования
Глава правительства национального единства Абдулла Абдулла еще 30 сентября заявил о своей победе. "В последние два дня мы проверили результаты выборов по всем провинциям страны и пришли к выводу, что у нас большее количество голосов", - отметил он. Впоследствии Абдулла неоднократно заявлял о намерении опротестовать результаты голосования. В частности, в середине декабря он сообщил о 300 тысячах недействительных голосов.
Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября. Всего в президентской гонке участвовали 18 кандидатов. Наблюдатели отмечали крайне низкую явку. Возможно, она была связана с тем, что талибы призывали население бойкотировать голосование, угрожая в противном случае совершить теракты. Во время предыдущих выборов оба главных кандидата, Гани и Абдулла, объявили о своей победе. При поддержке тогдашнего президента США Барака Обамы был найден компромисс: президентом стал Гани, а Абдулла - премьер-министром.
Первоначально результаты выборов планировалось озвучить 19 октября, однако глава НИК Нуристани объявила о переносе сроков.
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