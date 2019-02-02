В Нидерландах закончилась успехом одна из самых трогательных историй последних месяцев. Прихожане протестантской церкви Бетель в Гааге 96 дней совместно вели службу в помещении молитвенного дома, чтобы не дать депортировать армянскую семью Тамразян, которая скрывалась в помещении церкви.
Nyderlandų policija
© AP / Scanpix

По принятому еще в Средние века закону, пока длится религиозная церемония, в церковь не может войти полиция, а значит власти не могли взять под стражу и выслать семью из страны. Перед этим власти Нидерландов сначала предоставили семье убежище, но позже отказали в нем, посчитав, что на родине Тамразянам не угрожает опасность.

Прихожане церкви непрерывно продолжали молитву в течение 2327 часов, то есть 96 суток подряд, днем и ночью, начиная с 26 октября. И в итоге добились того, что чиновники вернулись к пересмотру дела Тамразянов и других беженцев, документы которых о предоставлении убежища в Нидерландах были отозваны.

Массовая акция закончилась победой Тамразянов и всех, кто за них болел. Правительство Нидерландов приняло решение вернуть право остаться в стране 630 детям-беженцам, посчитав, что они долгое время прожили здесь и в достаточной мере "укоренились". Также было разрешено остаться их родителям, если они не хотят возвращаться на родину.

Семья (Сасун Тамразян, его жена Ануш, а также трое детей: Хаярпи, которой сейчас 21 год, Вардуги и Сейра) приехала из Армении и прожила в Нидерландах более 9 лет. Они подали запрос о предоставлении им политического убежища и заявили, что главу семейства преследовали на родине по политическим мотивам – за его оппозиционную деятельность. Судья сначала принял решение о предоставлении убежища Тамразянам, но власти Нидерландов уже после решения суда семье в убежище отказали и выдали предписание о депортации. Только благодаря прихожанам церкви Бетель депортируемым удалось привлечь внимание к своей проблеме.

В многодневной службе в их поддержку принимали участие священники со всей страны и из-за границы, а также сотни добровольцев: службу у протестантов может вести любой член общины, необязательно священник.

Глава генерального совета протестантских священников Нидерландов Тео Хеттема заявил в связи с делом Тамразянов: "Мы необычайно благодарны за то, что сотням семей беженцев было предоставлено безопасное будущее. Несколько месяцев мы жили этой надеждой, и сейчас эта надежда обрела конкретные формы".

"Настоящее время"
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