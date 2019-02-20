Венесуэльские военные перекрыли границы с островными автономиями Аруба, Бонэйра и Кюрасао, чтобы не пропустить гумпомощь из США. Глава Венесуэлы Николас Мадуро ждет помощь из РФ.
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Армия Венесуэлы приведена в боевую готовность в связи с анонсированными ранее поставками гуманитарной помощи из США. Во вторник, 19 февраля, полностью перекрыты границы с островными автономиями Аруба, Бонэйра и Кюрасао, которые относятся к юрисдикции Нидерландов. Армия будет защищать "территориальную целостность" страны, заявил верный главе Венесуэлы Николасу Мадуро министр обороны Владимир Падрино.

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Ранее временный президент Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо потребовал от правительства Мадуро не препятствовать поставкам гумпомощи из США и до 23 февраля пропустить на территорию Венесуэлы грузы медикаментов и продуктов питания. Гуайдо также призвал военнослужащих Венесуэлы "встать на сторону конституции" и не препятствовать доставкам гумпомощи.

Мадуро ждет помощь из России

В свою очередь, Мадуро категорически отказывается пропускать грузы из США под тем предлогом, что поставки гумпомощи станут прикрытием для американского военного вторжения. В телеобращении к нации он заявил, что ожидает 300 тонн гуманитарной помощи из России, а также Китая, Турция и ООН.

Ранее, 18 февраля, президент США Дональд Трамп пригрозил венесуэльским военным тяжелыми последствиями в том случае, если они продолжат поддерживать Мадуро. "Если вы решитесь на этот путь, вы не избежите ответственности, не найдете легкого выхода и не сможете спастись, вы потеряете все", — заявил глава Белого дома.

10 февраля Госдепартамент США сообщил "о прибытии в колумбийский город Кукута первой партии неотложной помощи для жителей Венесуэлы". Около 200 тонн продуктов питания, пищевых добавок, медикаментов и гигиенических принадлежностей были собраны в США и Пуэрто-Рико и задержаны на границе Колумбии и Венесуэлы. По приказу Мадуро венесуэльские солдаты заблокировали пограничный переход близ Кукуты.

Deutsche Welle
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